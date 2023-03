Nikolas Ferreira defende discurso transfóbico e diz que se for cassado “levanto 10 mil Nikolas no Brasil inteiro”

Deputado vestiu uma peruca loira para ironizar "homens que se sentem mulheres", o que motivou uma petição pedindo sua cassação; documento já conta com cerca de 300 mil assinaturas edit

247 - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que no Dia Internacional da Mulher proferiu um discurso misógino e transfóbico no plenário da Câmara, defendeu suas palavras de ofensa voltadas para a comunidade LGBTQIAP+ na última sexta-feira (10), e disse que a vida dele “não acaba com uma cassação”.

No último dia 8, o deputado vestiu uma peruca loira para ironizar "homens que se sentem mulheres", o que motivou um abaixo-assinado pedindo sua cassação. O documento, inclusive, já conta com cerca de 300 mil assinaturas.

O parlamentar disse que, se perder o mandato, "eu levanto 10 mil Nikolas no Brasil inteiro".

“Nikolas disse, ainda, que não se importa em ser preso ou até em perder a vida. Em outra postagem, ele voltou a atacar mulheres trans”, destaca reportagem do Uol.

"O que eu acho estranho é que qualquer um pode se sentir mulher, menos eu", escreveu o parlamentar no Twitter.

