Noblat avacalha Dino e o lança como vice de Huck

Jornalista Ricardo Noblat lançou o nome do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), como possível candidato a vice em uma chapa presidencial encabeçada pelo apresentador de televisão Luciano Huck nas eleições de 2022 edit

247 - O jornalista Ricardo Noblat, colunista da revista Veja, lançou o nome do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), como possível candidato a ser o vice em uma chapa presidencial nas eleições de 2022 encabeçada pelo apresentador de televisão Luciano Huck.

“Partido para lançar-se como candidato, ele já tem – o Cidadania, ex-PPS, ex-Partido Comunista Brasileiro, o mais antigo dos que estão aí. Foi criado no início dos anos 20 do século passado”, diz Noblat sobre Huck.

‘Huck quer mais. À procura de um candidato a vice, já conversou a respeito com o governador Flávio Dino (PC do B), do Maranhão. Sim, foi a Dino que Bolsonaro já se referiu como “aquele Paraíba”’, completa.

Ainda segundo o jornalista, Huck e Dino já teriam se encontrado para tratar do assunto em duas ocasiões, “mas à sombra do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) que a tudo acompanha, interessado”.