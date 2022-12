Noblat diz que José Múcio, cotado para ministro da Defesa de Lula, já conversou com Bolsonaro sobre transição

Apoie o 247

247 - "A passagem do poder na área militar começou bem", escreve o jornalista Ricardo Noblat no Metrópoles.

Segundo Noblat, cotado para ser ministro da Defesa do governo Lula, José Múcio Monteiro Filho, ex-presidente do Tribunal de Contas da União, foi aceito sem resmungos e até com certo entusiasmo pelo Alto Comando do Exército, integrado por 16 generais. E também pelo próprio Jair Bolsonaro.

"Monteiro Filho procurou Bolsonaro depois de ter sido escolhido por Lula. A conversa durou pouco mais de meia hora, segundo Bolsonaro contou a alguns dos seus auxiliares. Os dois conviveram por mais de duas décadas na Câmara quando ambos eram deputados".

Ainda de acordo com Noblat, José Múcio influenciou na decisão do Alto Comando do Exército de evitar que os comandantes militares abandonem seus cargos antes da hora. Eles vão esperar a nomeação dos novos comandantes para depois da posse de Lula, a quem caberá a prerrogativa da nomeação.

