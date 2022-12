Nome de Nísia Trindade, atual presidente da Fiocruz, ganha força para assumir Ministério da Saúde

Apoie o 247

247 - A presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade Lima, entrou na lista de nomes cotados para assumir o Ministério da Saúde no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com a jornalista Natuza Nery, do G1, a possibilidade ganhou força no último final de semana.

“Petistas com trânsito junto a Lula têm defendido o nome dela para o cargo. Há outros nomes bem cotados, como a médica Ludhmilla Hajjar, que integra a equipe de transição”, ressalta a jornalista.

