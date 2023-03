Nome de Zanin transita sem resistência no Senado

Apoie o 247

247 - O nome do advogado criminalista Cristiano Zaninestá ganhando cada vez mais adeptos no Senado Federal. De acordo com reportagem da CNN, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu sinalização de que não haverá dificuldades na aprovação do nome de Zanin caso seja indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Ainda de acordo com a reportagem, nomes como o de David Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), já se manifestaram. O senador teria indicado não ter resistência ao nome de Zanin e que poderia adotar celeridade na marcação da sabatina.

Até mesmo senadores de partidos como o PP e PSDB não acreditam em dificuldades em uma aprovação.

“Apesar do favoritismo de Zanin, auxiliares do governo têm defendido que Lula leve em conta a opinião de Lewandowski, que, segundo relatos feitos à CNN, teria preferência pelo nome do jurista baiano Manoel Carlos de Almeida Neto, ex-secretário-geral do STF”, destaca a reportagem.

