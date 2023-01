Nomeações de segundo escalão dos ministérios aguardam conclusão de entendimentos políticos

Postos como secretarias de ministérios e diretorias de estatais são valiosos para a formação da base de apoio do governo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os titulares dos ministérios ainda não foram autorizados a nomear os postos de segundo escalão, exceto os auxiliares mais próximos, como chefe de gabinete e secretário-executivo. A ordem é aguardar negociações políticas para saber como ficará a distribuição dos demais postos, a exemplo de secretarias e diretorias de estatais.

O Palácio do Planalto quer usar as nomeações para esses postos para atrair partidos que ainda resistem em aderir à base aliada, como o União Brasil e o Republicanos. As manifestações golpistas da semana passada atrasaram essas negociações.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.