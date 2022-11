'Nosso país voltou a conviver com o mundo', diz Lula após semana de encontros internacionais

Apoie o 247

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comentou pelo Twitter na manhã desta terça-feira (22) a rodada de conversas no exterior que teve na última semana. Ele participou da COP27, no Egito, onde conversou com autoridades de variados países e com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, e viajou a Portugal, onde se encontrou com o presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o premiê, António Costa.

"O Brasil estava há 4 anos isolado do mundo. E não foi o mundo que isolou o nosso país, foi o Brasil que se isolou. Estou feliz com as viagens e conversas que tivemos na última semana, porque nosso país retomou a sua habitual atitude democrática: conviver com o mundo", publicou Lula.

O governo Lula deve priorizar as agendas internacionais. O presidente eleito já falou diversas vezes na necessidade de retomar a credibilidade do Brasil no exterior como forma de atrair investimentos externos para o país.

