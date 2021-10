Nova pesquisa confirma vitória de Lula em todos os cenários para 2022

Apoie o 247

247 - A pesquisa da Modalmais/Futura, divulgada nessa quarta-feira (27), apontou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 34,7% das intenções de voto, contra 32,1% de Jair Bolsonaro (sem partido). De acordo com o levantamento, Sérgio Moro (sem partido) apareceu na terceira posição, com 11,2%, seguido pelo ex-ministro Ciro Gomes, do PDT (9,7%).

Em quarto lugar ficou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 2,6%, e, em quinto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), com 0,5%.

Quado o nome de João Doria foi substituído pelo do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), com quem o governador de São Paulo disputa as prévias tucanas, a vantagem de Lula aumentou e o petista atingiu 39,5% dos votos. Bolsonaro conseguiu 32,2%, seguido por Moro (9,7%) e por Ciro (8%). Leite ficou atrás com 2% e Pacheco, com 0,5%.

Sem Lula na disputa, Bolsonaro conseguiu 33,5%, seguido por Ciro (17,9%) e por Moro (12,1%).

Com Bolsonaro fora da disputa, Lula atingiu 39,9% contra 15,3% de Moro e 11,2% de Ciro.

Na simulação de segundo turno, o ex-presidente Lula conseguiu 49,2%, contra 37,4% de Bolsonaro.

Foram entrevistados 2 mil leitores, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

