Nova postura de Lira visa agradar bolsonaristas, de olho na sucessão da Câmara, avalia o Planalto

247 - A mudança de postura do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que figurou como um "aliado" do governo em diversas pautas ao longo de 2023, surpreendeu na última segunda-feira (5), quando enviou recados indicando uma mudança de postura. Segundo a coluna do jornalista Ricardo Noblat, do Metrópoles, a avaliação de integrantes do Palácio do Planalto é de que Lira agora busca agradar, principalmente, os bolsonaristas, e marcar posição visando sua sucessão na presidência da Câmara.

“Segundo os próprios ministros da Fazenda, da Casa Civil e das Relações Institucionais, 2024 será muito mais difícil negociar com Lira. Acontece que Fernando Haddad, Rui Costa e Alexandre Padilha, respectivamente, terão que gastar muito mais sola de sapato e saliva para dar prosseguimento às pautas consideradas prioritárias pelo governo neste ano”, destaca a reportagem.

Para garantir a eleição de seu sucessor, o presidente da Câmara precisará conquistar o apoio da oposição, que possui uma bancada significativa, ultrapassando os 90 bolsonaristas do PL. Dessa forma, pautas que confrontem o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tornam-se estratégicas na articulação política do Palácio do Planalto.

O discurso proferido por Arthur Lira na última segunda-feira é considerado o primeiro sinal de uma nova dinâmica na relação entre o presidente da Câmara e o governo. Após os ataques de Lira na segunda-feira, Lula cancelou uma reunião para discutir as pautas do ano que estava agendada para a sexta-feira (9) entre ele e o presidente da Câmara.

“Também na terça, o governo e os líderes da Câmara concordaram em adiar uma reunião que ocorreria no Ministério da Fazenda. Os deputados ficaram incomodados por Lira não ter sido convidado. Diante do adiamento, Haddad despistou e disse que “está tudo bem” entre o governo e o presidente da Câmara”, finaliza a reportagem.

