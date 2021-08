Novo relatório do Coaf envolve Flávio Bolsonaro

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) analisa um novo relatório produzido pelo Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf ) envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ).

O documento, segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, traz informações sobre um dos principais alvos do esquema das rachadinhas, o policial militar Diego Ambrósio. Além de movimentações financeiras da ex-mulher do PM e de mais duas pessoas ligadas ao senador Flávio Bolsonaro.

De acordo com o MP-RJ, o PM tem ligação direta com Flávio. Entre os anos de 2015 e 2018 o policial fez seis transferências para a conta da loja de chocolate do senador, além de ter quitado um boleto em nome da esposa de Flávio no valor de R$16,5, referente a uma prestação de imóvel adquirido pelo senador.

Ainda de acordo com a reportagem, dos seis relatórios de inteligência financeira que o MP-RJ tem envolvendo o filho de Jair Bolsonaro, cinco estão relacionados à investigação do caso da “rachadinha”.

Os documentos, embora tenham informações limitadas, podem ser usados para refazer a investigação do caso da “rachadinha” após a anulação das quebras de sigilo bancário e fiscal pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

