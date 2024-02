Novo se rende ao fundo eleitoral que antes atacava

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Partido Novo aprovou o uso do fundo eleitoral para a disputa nas eleições municipais de 2024, após passar anos atacando o financiamento público de campanhas.

Sob a liderança de Eduardo Ribeiro, o Novo diz buscar implementar critérios "objetivos" e "claros" para a utilização desses recursos, com a "meritocracia" sendo um dos pilares dessa nova política. A expectativa é que o partido tenha acesso a um montante superior a 30 milhões de reais em 2024.

continua após o anúncio

A decisão reflete um momento de reavaliação e adaptação dentro do Novo, que enfrentou derrotas significativas nos últimos anos, incluindo resultados eleitorais abaixo das expectativas em 2020 e 2022, conflitos internos, diminuição do número de militantes e a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: