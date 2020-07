Núcleo duro de apoio ao bolsonarismo é de 15% da população, aponta o Datafolha

Este é percentual de seguidores fanáticos, que acreditam em praticamente qualquer coisa que Jair Bolsonaro diga ou faça e não levam em conta seu fracasso no comando do País edit

247 – O Instituto Datafolha tentou medir o percentual de brasileiros que são fanáticos por Jair Bolsonaro, ou seja, aquele que o seguem em qualquer circunstância, sem levar em conta a catástrofe econômica, seus ataques às instituições e os números desastrosos da pandemia de coronavírus no Brasil.

"Esse grupo de adeptos fiéis, entusiastas fanáticos, adoradores em qualquer situação, representa 15% da população adulta. É o chamado grupo heavy do presidente, um núcleo duro de apoiadores irrestritos, bolsonaristas radicais, que vai às ruas por seu presidente, que Bolsonaro confunde com o povo brasileiro", aponta reportagem analítica da Folha de S. Paulo, de Reginaldo Prandi.

"Esses 15%, ainda que minoritários, formam uma base barulhenta, destemida e sempre se mostrando.Suas opiniões contrastam muito com as dos demais 85% da população, uma maioria que também abriga bolsonaristas de outro perfil, gente que votou no presidente, mas que nem sempre leva a sério o que ele diz, pensa e faz, e que não prima por avaliações necessariamente favoráveis ao governo Bolsonaro", prossegue a reportagem.

"Não se pejam esses 15% de concordar com o fechamento do Congresso Nacional (36% se dizem favoráveis) e do Supremo Tribunal Federal (com o apoio de 44%). É muito, considerando que as porcentagens respectivas dadas pelo grupo dos demais brasileiros foram 14% e 16%", escreve ainda Prandi.

