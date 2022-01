Nunca houve uma eleição com um favorito tão claro quanto Lula, diz Marcos Coimbra

O sociólogo não vê grandes diferenças entre vencer no primeiro ou no segundo turno. “No médio e no longo prazo isso, rapidamente, deixa de ser importante”. edit

Apoie o 247

ICL

Por Lucas Vasques, na Fórum – O sociólogo e presidente do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra, avalia que o ex-presidente Lula (PT) tem amplas condições de vencer a eleição já no primeiro turno. Ele participa do Webinário Fórum, que será realizado nesta segunda-feira (24), das 19 às 21h30, online, pela plataforma Zoom, com certificado. A participação é gratuita para sócios, membros e apoiadores da Revista Fórum (inscrições aqui). Para não sócios (clique aqui para se associar), o valor é R$ 100 (inscreva-se aqui).

“Lula é o maior favorito que temos desde quando existem pesquisas de opinião no Brasil. Nenhuma eleição moderna teve um candidato tão favorito quanto ele. O que não quer dizer, é óbvio, que tenhamos condições de afirmar, com segurança, que ele vai ganhar no primeiro ou no segundo turno. O que é possível dizer é que ele é favoritíssimo a ganhar a eleição”, afirma Coimbra.

O sociólogo não vê grandes diferenças entre vencer no primeiro ou no segundo turno. “No médio e no longo prazo isso, rapidamente, deixa de ser importante”.

PUBLICIDADE

Coimbra relembra que quase nenhuma eleição brasileira moderna teve vitória no primeiro turno, a não ser as duas vencidas por Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que foram um caso à parte.

“Ambas foram especialíssimas. Foram as eleições mais manipuladas, mais caras, na qual houve uma candidatura que congregou o universo das forças de centro e de direita brasileiras. Não houve dissidência na direita, todo mundo votou no Fernando Henrique. Mas essas condições não se repetem. Portanto, é provável que o padrão de vitória só no segundo turno se repita”, destaca (leia a íntegra na Fórum).

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE