O Brasil com Lula era um país que avançava, diz Renan Calheiros

CartaCapital - O senador licenciado Renan Calheiros (MDB-AL) defende que a candidatura do ex-presidente Lula (PT) seja apoiada em primeiro turno pelo partido.

Em entrevista ao repórter André Barrocal no programa Poder em Pauta nesta sexta-feira, 17, ele avalia a pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à presidência, a competitividade do ex-presidente no seu estado e a postura do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

“O Brasil com o presidente Lula era outro país, avançava, chegou a ser a sexta economia do mundo e nós resolvemos problemas do ponto de vista da economia, das relações internacionais, do próprio endividamento que nunca haviam sido resolvido antes”, afirmou.

Leia a íntegra na CartaCapital.

