"O choro é livre. Viva a democracia", diz Paulo Pimenta

Ministro da Secom afirma que o que importa é o resultado do jogo eleitoral, com a vitória do presidente Lula edit

247 – O ministro da Secom, Paulo Pimenta, foi às redes sociais e fez uma analogia com o futebol para tratar do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, investigado por tentativa de golpe de estado, na Avenida Paulista. "Parabéns à Nação Vermelha. O domingo foi nosso. No futebol o que decide é bola na rede. Na política é voto na urna. Torcida de quem perde dizendo que a culpa foi do juiz não é novidade. Mas não podemos jamais permitir violência e tentativa de virar a mesa. Quem não sabe perder não pode jogar", disse ele.

O ministro também afirmou que o choro é livre. "Quem usa da violência para constranger ou agredir arbitragem para tentar impor resultado fora da regra é expulso. Torcedor e dirigente que invade campo para promover quebra quebra vai preso. Quem insiste em jogar sujo é banido. O choro de perdedor é livre mas não muda o resultado de dentro do campo. Boa semana pra nós. Viva a democracia!!", destacou. Confira:

Parabéns a Nação Vermelha. O domingo foi nosso. No futebol o que decide é bola na rede. Na política é voto na urna. Torcida de quem perde dizer que a culpa foi do juiz não é novidade. Mas não podemos jamais permitir violência e tentativa de virar a mesa. Quem não sabe perder não… — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) February 26, 2024

