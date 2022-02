"O pesadelo está perto do fim", diz Lula

Apoie o 247

ICL

BRASÍLIA (Reuters) - Ao comemorar o aniversário de 42 anos do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não anunciou o oficialmente sua candidatura, como chegou a ser cogitado, mas deixou claro que pretende ver o partido voltar a governar o Brasil.

"O pesadelo está perto de fim. É hora de devolvermos ao povo brasileiro a capacidade de sonhar. E mostrar que esses sonhos podem transformar a realidade outra vez", disse. "O PT precisa governar de novo, para provar que a classe trabalhadora sabe cuidar desse país melhor do que ninguém."

Em uma fala de cerca de meia hora, Lula reforçou o tom do "Lulinha Paz e Amor" da sua eleição de 2002 e dos dois mandatos, e comemorou a resiliência do partido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apontado como exterminado depois da operação Lava Jato e da prisão do próprio Lula, o partido volta ao primeiro lugar nas pesquisas com o ex-presidente, com até 20 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro.

"Apesar de todos os retrocessos que o país atravessa, temos o que comemorar no dia de hoje. Mesmo com todas as tentativas de destruição do PT, e da acirrada campanha de criminalização da política, estamos vivos e mais fortes do que nunca. E continuamos a ser o partido político mais querido pelo povo brasileiro", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inicialmente o partido planejava uma grande festa presencial em Belo Horizonte, onde Lula poderia anunciar em definitivo sua candidatura à Presidência. No entanto, o recrudescimento da pandemia de Covid-19 fez com que o partido transformasse a festa em uma live, com poucos convidados presencialmente na sede do PT, em São Paulo.

A falta de um acordo também que permitisse a filiação a um partido de Geraldo Alckmin, que deve ser o candidato a vice-presidente na chapa de Lula, foi outra razão para se adiar o anúncio, o que deve acontecer apenas no final de março.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: