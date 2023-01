"O povo está feliz", cochicha Alckmin a Lula (vídeo)

Apoie o 247

247 - Antes do discurso do presidente Lula (PT) neste domingo (1) no parlatório do Palácio do Planalto, um gesto do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), chamou a atenção.

Lula falou algo no pé do ouvido de Alckmin e o vice respondeu: "o povo está feliz", admirado com a multidão que acompanhava a festa da posse em Brasília.

