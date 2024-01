Oposição busca posição de Arthur Lira em reunião sobre Carlos Jordy

Apoie o 247

247 - Deputados da oposição se reúnem nesta quarta-feira (24), na liderança do PL na Câmara dos Deputados, para articular estratégias de defesa do líder da bancada, Carlos Jordy, que foi alvo de uma busca e apreensão na última sexta-feira (19). A tentativa de garantir a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira, na reunião foi frustrada, levantando ainda mais a pressão sobre a posição do líder da Casa em relação ao episódio envolvendo Jordy, destaca o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

Os deputados da oposição buscavam a participação de Arthur Lira, cobrando um posicionamento público sobre o caso, mas foram informados de que o presidente da Câmara não estaria em Brasília. Entre os temas que serão discutidos na reunião estão estratégias para defender Carlos Jordy e a preparação de atos no Congresso Nacional, caso Lira não se manifeste a favor do líder opositor.

continua após o anúncio

Carlos Jordy foi alvo da busca e apreensão autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes na última sexta-feira, após mensagens revelarem uma proximidade suspeita entre ele e um militante bolsonarista envolvido em atos golpistas de 8 de janeiro. Em uma das mensagens, o militante menciona aguardar um "direcionamento" de Jordy. A ação ocorreu no âmbito da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, elevando a tensão política na capital federal.

