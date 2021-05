Oposição derrota o governo na CCJ e rejeita projeto que previa punição a ministros do Supremo

Numa votação apertada, na qual a oposição venceu por 33 a 32, a deputados da CCJ rejeitaram o projeto da deputada bolsonarista Chris Tonietto (PSL) que previa crime de responsabilidade aos ministros do STF que "interfiram em atribuições dos poderes Legislativo e Executivo" edit

247 - O governo de Jair Bolsonaro sofreu uma importante derrota política nesta quarta-feira (5) na Câmara Federal.

A Comissão de Constituição e Justiça rejeitou, por 33 votos contra 32, a constitucionalidade do Projeto de Lei 4754/16, da deputada bolsonarista Chris Tonietto (PSL), que previa a instituição do crime de responsabilidade para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que "interfiram em atribuições dos poderes Legislativo e Executivo".

URGENTE! CCJ da Câmara REJEITOU, por 33 x 32, o PL 4754/16, que institui crime de responsabilidade aos ministros do STF que "interfiram em atribuições dos poderes Legislativo e Executivo". Uma evidente retaliação bolsonarista ao STF. Foram derrotados. Prevalece a democracia! ✊ — PSOL 50 (@psol50) May 5, 2021

