Oposição promove ato em defesa da democracia durante desfile de tanques em Brasília

247 - Parlamentares de oposição ao governo Bolsonaro promoveram um ato em Brasília na manhã desta terça-feira (10) em reação aos tanques e blindados que tomaram a Esplanada dos Ministérios para uma demonstração de força sem precedentes desde o fim do regime militar.

Os deputados denunciam que a ação é uma clara ameaça de Bolsonaro aos poderes e ocorre justamente no dia em que a PEC do voto impresso, principal bandeira de Bolsonaro, será votada na Câmara dos Deputados.

Tanques desfilaram pela Esplanada dos Ministérios a partir das 8h30 desta terça-feira. Na rampa do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro e os comandantes militares estavam posicionados para que o comboio de blindados passasse diante deles.

Há alarme no Congresso Nacional e na cúpula do Judiciário com o desfile. As imagens do desfile foram exibidas em uma live transmitida pelo Facebook de Bolsonaro .

Estavam ao lado de Bolsonaro na porta do Palácio o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e os chefes militares da Aeronáutica, Exército e Marinha. O presidente acenou durante a passagem do comboio, enquanto seguidores gritavam ao fundo.

