Organizador da motociata para Bolsonaro nos EUA é de família que enriqueceu com pecuária na Amazônia

Mário Martins Jr. é diretor da Amazon Foods e herdeiro de político que apoiou a ditadura no Brasil, ao mesmo tempo em que fazia fortuna no Pará edit

Fórum - Autodeclarado nas redes sociais como CEO - uma espécie de diretor - do movimento Yes Brazil USA, que organiza a motociata em apoio a Jair Bolsonaro (PL) em Orlando, na Flórida, neste sábado (11) -, Mário Martins Jr. é de uma família que faz fortuna com a pecuária na região amazônica há décadas.

Diretor-executivo da Amazon Foods e presidente da Martins Junior Indústria e Comercio de Alimentos Imp. e Exp. Ltda, que comercializam nos EUA carnes produzidas no Brasil, Martins disse em entrevista ao site Linha Aberta, que sempre participou "ativamente das campanhas políticas no Brasil, desde as eleições presidenciais de 1989" e que o "avô foi Senador pelo estado do Pará, na época em que ser político, era motivo de orgulho no nosso País”.

Martins é neto de Antônio Pedro Martins Júnior, pecuarista que assumiu o cargo no Senado ao atuar como suplente de Zacarias Assunção, que foi eleito em 1958 pelo PSP.

Após o golpe de 1964, quando já atuava como senador, Martins Júnior, como era conhecido, trocou o PSP pela Arena, partido que deu sustentação à Ditadura Militar e pelo qual permaneceu filiado até sua morte, em 1974.

Além do Senado, Martins Junior elegeu-se deputado federal em 1966. Após ser derrotado na tentativa de reeleição, em 1970, se dedico "ao seu escritório de representação comercial e às suas fazendas", segundo biografia disponível no CPDOC a Fundação Getúlio Vargas.

Foi ainda presidente do conselho executivo do Banco da Amazônia, diretor da Cooperativa da Indústria Pecuária do Pará, presidente da Associação Comercial do Pará e da Associação Rural de Pecuária do Pará.

Conservador e bolsonarista

Nos EUA, Martins Junior seguiu os passos do avô no negócio de comercialização de carnes de gado e búfalo criados na região amazônica.

Além disso, dedica-se juntamente com a esposa, Larissa, ao movimento conservador Yes Brasil EUA, que se declara apoiador de Jair Bolsonaro (PL) no Brasil e de Donald Trump nos EUA.

Martins também foi um dos brasileiros que recebeu o blogueiro Allan dos Santos, que fugiu para os EUA após ser denunciado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como líder da milícia virtual que propaga fake news e discursos de ódio nas redes.

