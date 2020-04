Osmar Terra já telefona a governadores pedindo afrouxamento do isolamento

Segundo informa a CNN Brasil, o deputado federal Osmar Terra, principal cotado para assumir o posto de ministro da Saúde no lugar de Mandetta, já vem interferindo para afrouxar as regras da quarentena nos estados edit

247 - O deputado federal Osmar Terra, principal cotado a assumir como ministro da Saúde caso se confirme a demissão de Luiz Henrique Mandetta, atual chefe da pasta, já vem orientando governadores no sentido de afrouxar regras do isolamento social.

Segundo informou a CNN Brasil, Osmar Terra já telefonou para governadores fazendo esse pedido. Nesta segunda-feira 6, a quarentena no Estado de São Paulo foi prorrogada por mais 15 dias, até 22 de abril.

Nesta segunda, Osmar Terra teria sido chamado para uma reunião com Bolsonaro no Planalto junto com outros ministros do governo, e sem a presença de Mandetta, segundo a revista Crusoé.

