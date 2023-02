Otto Alencar defende processo no Conselho de Ética contra Marcos Do Val

Apoie o 247

247 - O senador Otto Alencar (PSD-BA) defendeu nesta quinta-feira (2) que seja aberto um processo no Conselho de Ética contra Marcos do Val (Podemos-ES) para apurar sua participação em suposta tentativa de golpe com conhecimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), informa o Painel da Folha de S.Paulo.

A revista Veja publicou que Do Val teria participado de uma reunião no Palácio da Alvorada com Bolsonaro e com o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), na qual ambos teriam-no convidado para participar de um plano golpista. A ideia era gravar escondido o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes com o objetivo de arrancar alguma declaração que abrisse caminho para anular as eleições de 2022.

"É preciso que dê em alguma coisa. Eu defendo que se abra imediatamente um procedimento no Conselho de Ética. Ele precisa se explicar", sustenta Alencar.

O senador diz ainda que Do Val já se envolveu em outros episódios desabonadores com outros parlamentares.

