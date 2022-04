Pacheco diz que Legislativo deve ter a palavra final sobre cassação de Daniel Silveira

"Mandato outorgado pelo voto popular só pode ser retirado pela própria Casa legislativa através da votação de seus pares", disse o presidente do Senado edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que a palavra final sobre a cassação do mandato de um congressista cabe ao Legislativo, e não ao Judiciário.

>>> Lira recorre ao STF para que Legislativo decida sobre cassação em casos como o de Daniel Silveira

Questionado sobre o caso do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mas que teve graça concedida por Jair Bolsonaro, Pacheco disse:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A minha opinião, e eu reputo mais a questão jurídica do que propriamente política, uma situação de decretação de perda de mandato por parte do Judiciário há a necessidade de se submeter à Casa legislativa para que a Casa legislativa decida sobre isso".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Então, considero que a melhor inteligência da Constituição é nesse sentido quando se exige a apreciação da maioria dos pares. Mandato outorgado pelo voto popular só pode ser retirado pela própria Casa legislativa através da votação de seus pares", completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE