Pacheco indica data para Senado votar indicação de André Mendonça ao STF

247 com Agência Senado - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou nesta quarta-feira (3), a realização de esforço concentrado para sabatina e votação de autoridades – incluindo membros de agências reguladoras, embaixadas, conselhos e tribunais superiores – nos dias 29 de novembro, 1º de dezembro e 2 de dezembro. Ele avalia que as datas aumentarão a possibilidade de presença de todos os senadores em Brasília.

"Não está sendo antes por conta do feriado de 15 de novembro, que pode prejudicar o quórum. E é muito importante no esforço concentrado haver um quórum importante para a apreciação, especialmente para nomes que exigem quórum qualificado para aprovação", afirmou o presidente do Senado.

Além dos nomes que já foram sabatinados e dependem de votação em Plenário, há indicações pendentes de análise pelas comissões temáticas – principalmente a de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF), ainda não apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

O indicado por Jair Bolsonaro para ocupar a cadeira no Supremo, o ex-advogado-geral da União André Mendonça, aguarda há mais de cem dias para ser sabatinado pela CCJ.

O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, se recusa a marcar a sabatina de Mendonça e, com isso, trava uma guerra com o Palácio do Planalto, do qual virou inimigo político.

