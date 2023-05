Padilha deve fazer reuniões semanais com líderes do governo e senadores para alinhar articulação no Congresso

Governo teve recente derrota no Congresso e vem sentindo fragilidade em sua base. De olho na CPMI do 8 de janeiro, Padilha quer garantir que a comissão não trave pautas do Planalto edit

Apoie o 247

Google News

247 - Com o objetivo de alinhar a articulação política do Palácio do Planalto junto ao Congresso Nacional - principalmente no que se refere à CPMI do 8 de janeiro -, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, deverá fazer semanalmente reuniões com líderes do governo e senadores do MDB, informa o Estado de S. Paulo . No que tange à CPMI, a intenção do governo é garantir que o colegiado não atrapalhe o avanço de pautas importantes no Congresso, como a aprovação do marco fiscal.

O governo Lula (PT) vem percebendo sua fragilidade no Congresso e o próprio presidente pretende entrar de cabeça nas negociações políticas. A mais recente derrota do Planalto no Congresso ocorreu quando a Câmara derrubou pontos de um decreto sobre o marco do saneamento.

>>> Lula deve entrar diretamente na articulação política após sofrer derrotas na Câmara

Após este episódio, Lula passou a se encontrar com presidentes e lideranças de partidos da base, como MDB, PSD, União Brasil e PSB. O diálogo deve virar rotina, tanto de Lula quanto no gabinete de Padilha.

O presidente vem sendo criticado por supostamente estar alheio às negociações do governo no Congresso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.