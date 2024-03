Padilha revela estratégia para lidar com pressões do Centrão: "guardo o fígado na geladeira e o ego dentro do baú"

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em um encontro com empresários em São Paulo, compartilhou sua estratégia inusitada para lidar com as tensões da política cotidiana, em meio às constantes pressões do Centrão, que busca substituí-lo por um de seus próprios membros no cargo estratégico que ocupa. "Eu brinco dizendo que todo dia saio de casa e guardo o fígado na geladeira e o ego dentro do baú", afirmou o ministro durante um almoço que reuniu diversos empresários e figuras influentes.

Apesar dos desafios enfrentados, Padilha reiterou o compromisso do governo Lula em perseguir a meta de déficit fiscal zero até 2024. Ele enfatizou que a primeira missão do presidente foi desintoxicar as relações políticas no país, sugerindo a implementação de um "verdadeiro programa de reabilitação das relações institucionais" para superar o ambiente "tóxico" criado pela gestão anterior, destaca reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

"Quando eu falei isso para o presidente Lula, ele disse: ‘Você está inventando um programa de desintoxicação? De reabilitação física?’. Eu falava que era um pouco isso", revelou Padilha, destacando a necessidade de restaurar a confiança e o diálogo entre as instituições governamentais.

