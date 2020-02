Palácio ficou perplexo com frase 'terrível' de Guedes sobre domésticas

A declaração do ministro Paulo Guedes, da Economia, sobre as viagens de empregadas domésticas à Disneylândia, que ele definiu como "festa", surpreendeu auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, que custaram a acreditar que ele tinha feito a afirmação, relata a jornalista Mônica Bergamo edit

A frase foi considerada "terrível", segundo um interlocutor do presidente Jair Bolsonaro.

A coluna apurou que assessores discutiram como o Palácio do Planalto poderá reagir, caso seja provocado por jornalistas.