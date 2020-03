Panelaços preocupam assessores de Bolsonaro e acendem sinal de alerta no governo

247 - Membros do governo Jair Bolsonaro ficaram em alerta com panelaços registrados na noite desta terça-feira (17) contra Jair Bolsonaro em cidades como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Recife (PE). De acordo com um um auxiliar do ocupante do Planalto, as manifestações não eram esperadas e surpreenderam o governo. Os relatos foram publicados no blog de Gerson Camarotti.

“Na Itália, as pessoas vão para janela cantar, num gesto de solidariedade. Na Espanha, a população vai para janela aplaudir os profissionais de saúde. No Brasil, as pessoas foram para a janela para protestar contra o comportamento do presidente. Algo está errado por aqui”, reconheceu um auxiliar do governo.

Outro interlocutor alerta: “Bolsonaro vai para um lado e sua equipe está agindo em outra direção”.