Para 46%, Brasil está pior agora do que nos governos do PT; para 28% está melhor

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Vox Populi mostrou que, para 46% dos entrevistados, o Brasil está em uma situação pior em comparação com os governos do PT; 28% disseram que o País está melhor. De acordo com o levantamento, 48% acham que os governo Lula e Dilma defenderam a democracia brasileira, percentual que é pouco superior a 30% no caso de Jair Bolsonaro