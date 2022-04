Para TRE-RJ, hashtag de Bolsonaro não é propaganda eleitoral irregular

Apoie o 247

Metrópoles - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) arquivou uma denúncia anônima sobre suposta propaganda eleitoral irregular ligada ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

A denúncia feita pelo sistema on-line do TRE-RJ apontou que o compartilhamento, no WhatsApp, de uma mensagem de apoio ao presidente, com a hashtag #FechadocomBolsonaro.

Porém, o Ministério Público Eleitoral (MPE) considerou que o caso é uma “simples manifestação de pensamento e opinião”. A 125ª Zona Eleitoral do RJ seguiu o entendimento do MPE e arquivou o caso, em decisão expedida na terça-feira (26/4).

