Parlamentares avaliam pedir proteção a funcionário que revelou que Bolsonaro foi traído pela ex

Alexandre Frota já anunciou que protocolou ofício na PF pedindo segurança ao jornalista Guilherme Amado, que entrevistou Marcelo Nogueira, ex-funcionário do clã presidencial que está revelando detalhes do esquema de corrupção que ficou conhecido como rachadinha edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - Deputados e ao menos um senador revelaram à Fórum que avaliam pedir medidas protetivas a Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, ex-funcionário do clã presidencial que revelou ao jornalista Guilherme Amado, do site Metrópoles, detalhes de toda a história do esquema de corrupção que teria sido implantado por Ana Cristina Siqueira, ex de Jair Bolsonaro, nos gabinetes dos filhos Carlos e Flávio Bolsonaro.

Ana Cristina teria sido afastada do comando da chamada “rachadinha” do clã após trair Bolsonaro com o bombeiro militar Luiz Cláudio Teixeira, que fazia a escolta da família no Rio de Janeiro.

Os parlamentares acreditam que Marcelo corre risco de morte por ter mais detalhes de como o esquema operava. Senadores já cogitam, inclusive, a convocação de Ana Cristina para depoimento na CPI do Genocídio por acreditarem que o dinheiro desviado no esquema financia a milícia virtual que propaga fake news.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Revista Fórum .

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE