Parlamentares da oposição planejam pedir impeachment de Lula após caso de Moro

247 - Parlamentares bolsonaristas sinalizam que vão preparar um pedido de impeachment contra o presidente Lula após a PF deflagrar uma operação que prendeu um grupo criminoso que planejava um ataque contra autoridades públicas e políticos, incluindo o ex-juiz parcial e senador Sergio Moro (União Brasil-PR).

>>> "Levianas", diz Dino sobre tentativas de vincular plano criminoso para assassinar autoridades com atual momento político

A oposição tenta vincular os planos de uma organização criminosa com o atual momento político nacional.

>>> Sob comando de Dino e Lula, PF protege Moro e a família dele de ações criminosas do PCC

De acordo com o jornalista Paulo Cappelli, em sua coluna no Metrópoles, o pedido já está sendo redigido por parlamentares do PL, partido de Jair Bolsonaro, com base na declaração de Lula em entrevista exclusiva concedida à TV 247 na terça-feira (21).





