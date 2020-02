Partidos de oposição irão pedir a cassação de Flávio Bolsonaro por envolvimento com milícia

O deputado federal Marcelo Freixo informa que os partidos PSOL, PT, Rede e PCdoB irão apresentar o pedido de cassação do Senador Flávio Bolsonaro no Conselho de Ética do Senado por sua ligação com a milícia e o desvio de dinheiro público através das rachadinhas edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) informou em suas redes sociais, na manhã desta quarta-feira, que os partidos PSOL, PT, Rede e PCdoB irão apresentar o pedido de cassação do Senador Flávio Bolsonaro no Conselho de Ética do Senado por sua ligação com a milícia e o desvio de dinheiro público através das rachadinhas.

Flávio e Nóbrega tinham uma estreita relação. Além de ter sido indicado pelo '03' à mais alta honraria do Rio, a Medalha Tiradentes, ele manteve no gabinete do parlamentar sua mulher e sua mãe, que chegaram a ter o sigilo quebrado no inquérito do caso Queiroz, sobre suposta 'rachadinha' no gabinete, quando Flávio Bolsonaro era deputado estadual na Alerj.

