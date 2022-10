Pastor evangélico diz que fiéis estão migrando para Lula após fala de cunho pedófilo de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O pastor evangélico Paulo Marcelo Schallenberger, escolhido pelo PT para intermediar o diálogo entre o ex-presidente Lula (PT) e o público evangélico, declarou em suas redes sociais neste domingo (16), que o vídeo de Jair Bolsonaro com fala de cunho pedófilo caiu como uma bomba entre os evangélicos.

Schallenberger relatou que após o vídeo viralizar na internet, recebeu inúmeras mensagens de fiéis e diversos pastores que ficaram indignados com o vídeo, dizendo, inclusive, que Jair Bolsonaro não é de Deus e que agora estão com Lula.

“NOJENTO, vários irmãos, irmãs e pastores estão me mandando mensagens indignados com o vídeo de Bolsonaro ‘pintou um clima’. Os irmãos que tem filhas estão me dizendo:pastor vc tinha razão, ele não é de Deus. Agora vou votar em Lula presidente”.

