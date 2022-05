Paulo Teixeira diz que Musk vem interferir nas eleições brasileiras

Ídolo da extrema-direita, Elon Musk está no Brasil para encontro com Bolsonaro nesta sexta-feira (20) edit

247 - O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) criticou a vinda do homem mais rico do mundo e possível dono do Twitter, Elon Musk, ao Brasil . Para o parlamentar, a chegada do bilionário, que se encontra nesta sexta-feira (20) com Bolsonaro, é um sinal claro da intenção dele de interferir nas eleições, em outubro.

“Elon Musk, bilionário americano, liderança da extrema direita americana, comprador do Twitter, vem ao Brasil conversar com o Bozo. A extrema direita americana interferindo nas eleições brasileiras”, escreveu o deputado no Twitter.

O encontro está previsto para acontecer em um hotel, em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

O dono da Tesla e da SpaceX aceitou conversar com Bolsonaro a convite do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que já se encontrou com ele nos Estados Unidos.

