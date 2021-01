Pazuello nomeia mais um general no Ministério da Saúde

Alvo de críticas pelo erros no enfrentamento à pandemia de Covid-19, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nomeou o general da reserva Ridauto Lúcio Fernandes para o cargo de assessor do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva da pasta edit

247 - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nomeou o general da reserva do Exército Ridauto Lúcio Fernandes para o cargo de assessor do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva da pasta. Pazuello, que também é general com especialização em logística, vem sendo duramente criticado em função de sucessivos erros de gestão e planejamento no enfrentamento à pandemia da Covid-19. A nomeação do militar foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União na quinta-feira (21).

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, Fernandes ingressou na carreira militar em 1981. Ele concluiu o Curso de Infantaria da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e formou-se em bacharel em Ciências Militares em 1987. O militar também realizou cursos de operações especiais e paraquedismo, além de ter comando tropas na Amazônia, no Planalto Central, no Nordeste, na Região Sudeste e no Sul do País.

Em seu perfil no Twitter, Fernandes se mostra alinhado com as bandeiras de campanha de Jair Bolsonaro nas áreas de defesa e segurança pública ao afirmar ser um "militar da reserva e patriota da ativa, graças a Deus... interessado em defesa, segurança pública e tudo o que for bom para o Brasil!".

