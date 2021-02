PDT, de Ciro Gomes, e PSB votam a favor da autonomia do Banco Central

Embora Ciro Gomes seja, no discurso, contrário à autonomia do Banco Central, os parlamentares de seu próprio partido votaram a favor da medida que aumenta o poder do sistema financeiro edit

247 - Deputados aliados ao governo e de oposição fecharam acordo nesta terça-feira (9) que deixou para esta quarta (10) a votação do projeto sobre autonomia do Banco Central.

No entanto, ao menos 15 parlamentares de partidos de oposição já votaram sim à medida, que tira do presidente da República a autonomia pela política econômica e entrega nas mãos do mercado financeiro.

Os dois principais partidos que direcionaram esses votos foram o PSB e o PDT, de Ciro Gomes. Embora o ex-ministro seja, no discurso, contrário à autonomia do BC, os parlamentares de seu próprio partido votaram a favor da medida que aumenta o poder do sistema financeiro.

Pelo acordo firmado hoje, o plenário da Câmara votará dois requerimentos de obstrução da oposição nesta quarta e mais cinco destaques que pretendem fazer mudanças no texto.

Muitas pessoas estão me perguntando se houve algum voto da oposição favorável à urgência pela “autonomia” do Banco Central.

15 parlamentares de partidos de oposição votaram SIM a esse absurdo, apesar da orientação contrária de seus líderes. Abaixo, a lista: pic.twitter.com/pTbNg6tPWK February 9, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.