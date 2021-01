PDT pede que Supremo investigue governo Bolsonaro pelo escândalo da alimentação

De acordo com o PDT, Jair Bolsonaro teria cometido peculato e prevaricação. O governo federal comprou R$ 1,8 bilhão em alimentos no ano passado, alta de 20% na comparação com o ano anterior. "Leite condensado aos milhões enquanto falta oxigênio? Que os responsáveis sejam punidos!", afirmou Ciro Gomes edit

247 - O PDT entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (Supremo Tribunal Federal) para investigar os gastos do governo Jair Bolsonaro com alimentação. O partido considera que os valores são "exorbitantes". De acordo com a legenda, Bolsonaro teria cometido peculato e prevaricação. O governo comprou R$ 1,8 bilhão em alimentos no ano passado, alta de 20% na comparação com o ano anterior.

"Como se vê, o montante de dinheiro público gasto nas aludidas compras não guarda sintonia com a natureza, nem tampouco com a quantidade de pessoas que porventura consumirão os produtos, o que indica a ocorrência de prática criminosa", diz a ação.

Foram gastos foram R$ 15,6 milhões apenas em Leite Condensado em 2020, R$ 6,6 milhões com bombom, R$ 2 milhões com chiclete e R$ 1 milhão em alfafa.

O PSOL também havia protocolado um pedido de investigação ao procurador-geral da República, Augusto Aras, sobre o escândalo dos alimentos.

ATENÇÃO: Já entramos com a ação no Supremo Tribunal Federal pedindo investigação sobre os gastos absurdos de Bolsonaro. Leite condensado aos milhões enquanto falta oxigênio? Que os responsáveis sejam punidos! January 26, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais