Pedido de buscas contra Sérgio Reis e Otoni de Paula partiu de Aras

247 - Os pedidos de busca e apreensão do cantor bolsonarista Sérgio Reis e do deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) partiram do procurador-geral da República, Augusto Aras.

Alvo de uma notícia-crime protocolada pelos senadores Fabiano Contarato (Rede-ES) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE) por prevaricação, Aras é acusado de omissão em relação aos ataques de Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro, além das recusas do PGR em atuar em relação ao dever de defender o regime democrático brasileiro.

De acordo com o jornalista George Marques, da Mídia Ninja, o pedido de buscas é uma estratégia que mira a sua recondução à Procuradoria-Geral da República (PGR). “O que não faz uma ameaça de rejeitar a recondução do PGR, hein?”, questiona o jornalista.

De fato, o pedido de busca e apreensão contra Sérgio Reis e o deputado bolsonarista Otoni de Paula (PSC-RJ) contra ataques à democracia partiu diretamente de Augusto Aras, acusado de prevaricação. O que não faz uma ameaça de rejeitar a recondução do PGR, hein? — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) August 20, 2021

Cronologia

Um dia após a notícia-crime, o Senado marcou a sabatina de Aras para sua possível recondução à PGR para a próxima terça-feira (24), o que teria “motivado” o procurador-geral a fazer o pedido de buscas contra Sérgio Reis e Otoni de Paula, agradando, portanto, o Senado.

Cronologia:



- 18/8/21 - Senadores apresentam ao STF notícia-crime contra Aras pro prevaricação;

- 19/8/21 - Senado marca sabatina de Aras p/ semana que vem, 24/8.

- 20/8/21 - Aras resolve PEDIR busca e apreensão contra Sérgio Reis e Otoni de Paula por ataques às instituições.

🤔 — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) August 20, 2021

