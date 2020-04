Pedido de impeachment de Bolsonaro já conta com mais de um milhão de assinaturas

De acordo com o pedido apresentado pelo PSOL, Jair Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade ao convocar atos no dia 15 de março, contrariando recomendações de autoridades de saúde edit

247 - O pedido de impeachment de Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ) protocolado em março na Câmara pelos deputados Fernanda Melchionna (PSOL-RS), Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e David Miranda (PSOL-RJ) já conta com mais de um milhão de assinaturas. A informação é da coluna de Guilherme Amado.

De acordo com o pedido, Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade ao convocar atos no dia 15 de março e desrespeitar as recomendações de autoridades de saúde para que as pessoas evitem aglomerações, e diminuir a velocidade de transmissão do coronavírus.

Atualmente, o Brasil tem pelo menos 52,9 mil confirmações e 3,6 mil mortes provocadas pelo coronavírus, de acordo com o site do governo criado para disponibilizar dados sobre a doença.

