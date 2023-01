"Pegamos a casa mal cuidada", diz Lula antes de primeira reunião ministerial

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) se reúne na manhã desta sexta-feira (6) com todos os seus ministros para sua primeira reunião geral.

Pelo Twitter, ele disse que o objetivo é "organizar os trabalhos na primeira semana de presidência".

Lula ainda afirmou que seu governou pegou a "casa mal cuidada" por Jair Bolsonaro (PL) e companhia.

"Hoje temos a primeira reunião ministerial, para organizar os trabalhos na primeira semana de presidência. Estou otimista com o início do governo. Pegamos a casa mal cuidada, mas já estamos trabalhando, porque nossa responsabilidade é muito grande com o povo brasileiro. Bom dia!", publicou.

