PF identifica três digitais em minuta do golpe encontrada na casa de Anderson Torres

Resultado de perícia não ajuda no avanço das investigações sobre a autoria do documento ou sobre quem o entregou ao aliado de Jair Bolsonaro

247 - Resultado preliminar da perícia feita pela Polícia Federal (PF) identificou três digitais na ‘minuta do golpe’ encontrada na casa do ex-ministro da Defesa e ex-secretário de Segurança Pública do DF Anderson Torres.

De acordo com o trabalho de papiloscopistas, as digitais encontradas no documento são do próprio Anderson Torres, de um dos advogados do ex-ministro e de um delegado da Polícia Federal que atua nas investigações.

Segundo reportagem da CNN, o advogado e o delegado tiveram contato com o manuscrito porque participaram das buscas na casa de Torres.

A PF destaca, entretanto, que o resultado na perícia não ajuda no avanço das investigações sobre a autoria do documento ou sobre quem o entregou ao aliado de Jair Bolsonaro.

Agora, outra estratégia que será utilizada pela PF para identificar a autoria do documento é por DNA. O objetivo é “examinar o material genético depositado na superfície das páginas, deixado por quem tocou na minuta. Isso inclui células da pele ou qualquer outro tipo de material biológico. Assim, seria possível identificar o perfil genético do suspeito”, destaca a reportagem.

