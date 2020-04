Pesquisa aponta que 37% da população considera Lula o melhor ex-presidente

Estudo elaborado pelo Instituto Paraná Pesquisa aponta que a gestão do ex-presidente Lula é considerada boa ou ótima por 37% dos brasileiros, seguida pela de Fernando Henrique Cardoso, com 30%. O governo Dilma Rousseff ficou em terceiro lugar, com 22% edit

247 - Estudo elaborado pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgado pela revista Veja neste domingo (12), aponta que a gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é considerada boa ou ótima por 37% dos brasileiros. Ainda segundo a pesquisa, que avalia a percepção sobre as gestões dos ex-presidentes, logo em seguida aparece o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com 30%. Já Fernando Collor de Mello obteve a pior avaliação, com apenas 9,4% de votos favoráveis.

Ainda de acordo com o levantamento, que ouviu 2 mil pessoas, Dilma Rousseff obteve 22% de avaliações positivas, ficando em terceiro lugar, seguido por José Sarney (14,9%). Logo atrás, com 10,3%, está o ex-presidente Michel Temer.

A corrução, porém, é um problema associado pelos entrevistados às gestões passadas. De acordo a pesquisa, apesar do avanço social no governo Lula ser lembrado por 24,1% entrevistados, o índice dos que associam sua gestão a casos de corrupção chega a quase 40%. No governo Dilma Rousseff, a corrupção foi citada por 30% dos participantes do estudo, contra 25,6% da gestão Temer e 16,3% de Collor.

O estudo aponta ainda que a impopularidade dos ex-presidentes varia em quase 50%. Sarney é o que possui o maior índice de desconhecimento sobre sua gestão (82,4%), Lula registra 35,3% no mesmo quesito. Já Michel Temer registra 48,6% no mesmo indicador.

