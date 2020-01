Pesquisa aponta que 38% da população não confia no Judiciário

Pesquisa "A cara da democracia", realizada pelo Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação mostrou que 38,2% dos brasileiros disseram não confirar no Poder Judiciário. Em março de 2018, este percentual era 33,9%. Outros 61% disseram não acreditar na independência do Judiciário edit

Conjur - A mais recente rodada da pesquisa “A Cara da Democracia”, publicada nesta segunda-feira (27/1) pelo Valor Econômico, mostra declínio da imagem positiva do Poder Judiciário.

Em março de 2018, 33,9% dos brasileiros não confiavam no Poder Judiciário, outros 22,2% diziam confiar pouco. Na pesquisa mais recente, feita com o mesmo método, essas taxas subiram para 38,2% e 24,1%, respectivamente.

Tendência no sentido oposto foi observada no grupo dos que dizem confiar muito no Poder Judiciário. Eram 12,9% dois anos atrás. São 8,3% agora.

Outros recortes da pesquisa apontam para a mesma direção. Apenas 26% dos brasileiros acreditam que o Judiciário toma decisões sem ser influenciado por políticos, empresários ou outros interesses.

Outros 61% disseram não acreditar na independência e outros 13% não souberam responder.