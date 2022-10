Pesquisa CNT/MDA aponta Lula com 48,3% dos votos válidos, perto da vitória no 1º turno

Foi publicada neste sábado (1º) nova pesquisa sobre as eleições presidenciais, com base em entrevistas realizadas entre 28 e 30 de setembro edit

Apoie o 247

ICL

247 - De acordo com sondagem CNT/MDA, o ex-presidente Lula está muito próximo de vencer as eleições em 1º turno.

A pesquisa aponta que Lula (PT) tem 48,3% dos votos válidos, Bolsonaro aparece com 39,7%, Ciro Gomes com 4,9% e Simone Tebet com 4,7

Os demais candidatos têm somados menos de 2%.

Foram feitas 2.002 entrevistas, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Registro no TSE: BR 02944/2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.