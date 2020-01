Pesquisa Datafolha mostra Lula e Moro como os nomes mais fortes para 2022

247 – O ex-presidente Lula e o ministro da Justiça, Sergio Moro, são os brasileiros mais confiáveis, segundo pesquisa Datafolha, divulgada neste domingo. O Datafolha pediu que os entrevistados dissessem, em uma escala de 0 a 10, qual o nível de confiança que tinham em cada um dos integrantes da lista. As notas até 5 são consideradas baixo índice de confiança, de 6 a 8, médio, e 9 e 10, alto.

Um terço (33%) disse ter alta confiança em Moro, 23%, média confiança, e 42%, baixa confiança. Na lista dos mais confiáveis, Lula vem em seguida, com 30% de confiança alta (16% média e 53% baixa). Apesar de empatar dentro da margem de erro com o ex-juiz no quesito alta confiança, o petista aparece em segundo por ter índices piores de média e baixa confiabilidade, informa a reportagem de Flávia Faria.

Em seguida, estão empatados na margem de erro Bolsonaro, com 22% (22% média e 55% baixa), e Luciano Huck, com 21% (22% média e 55% baixa). O apresentador de TV é considerado um possível candidato à Presidência em 2022, e tem apoiio de grandes bilionários, como Jorge Paulo Lemann, assim como do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

"O levantamento mostra ainda que a credibilidade de Lula, que estava em queda, voltou a subir. Os 20% de alta confiabilidade em fevereiro de 2016 se transformaram em 30% agora. No fim de 2009, no seu segundo mandato na Presidência da República, eram 52%", diz a reportagem.