Pesquisa mostra Lula com mais da metade dos votos válidos no Ceará

247 – A força eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é avassaladora no Ceará, estado que já foi governado por Ciro Gomes e é uma das bases do pedetista. É o que aponta pesquisa contratada pelo jornal Valor Econômico. "No Estado que já foi governado por Ciro (1991-1994), quem domina a cena política nas simulações de eleição presidencial é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com ampla vantagem. Conforme pesquisa da consultoria Atlas feita apenas entre eleitores do Ceará a pedido do Valor, o petista teria mais da metade dos votos dos cearenses num cenário de primeiro turno com número reduzido de candidatos, 50,8%", revela a reportagem.

"Bem atrás de Lula, Ciro e o presidente Jair Bolsonaro disputam a segunda posição, numa situação de empate técnico. No levantamento com margem de erro de três pontos feito entre 14 e 21 de maio, o ex-ministro alcança 23,2%, o atual presidente marca 22,1%. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), tem 2%", diz ainda o texto de Ricardo Mendonça .

