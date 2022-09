Pesquisa Quaest aponta crescimento da rejeição a Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) é rejeitado por 55% dos eleitores, aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (28), a quatro dias do primeiro turno da eleição. Bolsonaro manteve índices de rejeição acima de 50% durante toda a campanha. Na última pesquisa, 54% rejeitavam o ocupante do Palácio do

Planalto.

A Genial/Quaest ouviu 2.000 eleitores entre os dias 25 e 27 de setembro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04371/2022.

