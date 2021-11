Pesquisa Vox: para 59%, Bolsonaro é um presidente pior que Lula

Apoie o 247

247 - Pesquisa Vox Populi, divulgada nesta quinta-feira (11), aponta que 59% dos brasileiros consideram que Jair Bolsonaro é um presidente pior que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O índice permanece estável quando comparado com o levantamento anterior, realizado em março deste ano. Outros 24% avaliam Bolsonaro como melhor, uma queda de cinco pontos percentuais sobre a pesquisa antecedente.

Quando questionados sobre “qual o melhor presidente que o Brasil já teve”, 41% dos entrevistados responderam que foi Lula, uma queda de cinco pontos percentuais. Em seguida aparecem Jair Bolsonaro (15%), com uma retração de dois pontos, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), com 9%, um crescimento de dois pontos sobre o levantamento anterior. Ainda segundo a pesquisa, 10% dos participantes citaram “outros” e 12% não citaram nenhum presidente. Os que não souberam ou não quiseram responder somaram 10%.

Já 43% dos brasileiros consideram que Bolsonaro como o pior presidente que já passou pelo Palácio do Planalto, três pontos percentuais a menos que o estudo feito em março. Outros 15% dizem que Lula foi o pior presidente, recuo de dois pontos sobre a pesquisa anterior. Em seguida aparecem Fernando Collor (10%), Dilma Rousseff (9%), Fernando Henrique Cardoso (3%), José Sarney e Itamar Franco, ambos com 2%.



A pesquisa foi realizada entre 30 de outubro 4 de novembro, com pessoas 16 anos ou mais, residente em áreas urbanas e rurais, de todos os estados e do Distrito Federal.

